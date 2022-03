Punto Hera al mercato di Cotignola per informare sulla raccolta porta a porta

Venerdì 18 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, gli operatori di Hera saranno presenti al mercato di Cotignola, in piazza Vittorio Emanuele II, per dare informazioni sulla raccolta porta a porta integrale del centro storico, che partirà da lunedì 28 marzo. Sarà possibile anche ritirare i kit di contenitori a chi presenterà il coupon lasciato in buchetta, cioè a chi non era in casa durante la consegna.

Per eventuali richieste di chiarimenti sui nuovi servizi è possibile contattare Hera al numero verde 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’app di Hera «Il Rifiutologo», disponibile anche da web (www.ilrifiutologo.it).

È inoltre possibile consultare il sito www.gruppohera.it, nella sezione «Assistenza», indicando il proprio Comune di residenza.