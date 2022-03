Riapre il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo

Riaprirà lunedì 21 marzo, all’inizio della primavera, il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo. Dopo la consueta pausa invernale, le volontarie che curano l’apertura e l’animazione dell’area verde hanno compiuto un sopralluogo assieme a referenti e tecnici comunali per condividere i piccoli interventi di manutenzione necessari per la riapertura.

«Sarà così possibile tornare a frequentare uno dei più bei parchi della nostra città – commenta l’assessora all’Ambiente e alla Partecipazione Caterina Corzani – che grazie alla sua collocazione vicino al centro culturale e alla sua conformazione ci permette di unire in un unico luogo attività culturali, educative, di promozione dell’attività motoria all’aria aperta e di rispetto e valorizzazione dell’ambiente. Come Amministrazione desideriamo ringraziare le cittadine e i cittadini che si occupano di apertura e chiusura e collaborano con le associazioni del territorio per promuovere iniziative all’interno del parco.»

Il parco urbano, annesso all’omonimo centro culturale che ospita museo, biblioteca e archivio storico, sarà fruibile dal pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.Viene aperto grazie a un patto per la sua gestione condivisa che è stato sottoscritto dal Comune e da numerose associazioni del territorio.Gli interessati a collaborare possono contattare l’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune al numero 0545 280889.Il Parco delle Cappuccine è in via Berti 6.

Per informazioni:

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it