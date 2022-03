Coronavirus a Ravenna: 212 nuovi casi, purtroppo 3 decessi

L’aggiornamento sulla situazione a Ravenna oggi 22 marzo

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 212 casi. Si tratta di 96 pazienti di sesso maschile e 116 pazienti di sesso femminile. I tamponi eseguiti sono stati1081. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi. Si tratta di 2 pazienti di sesso maschile di 72 e 91 anni e di una paziente di sesso femminile di 89 anni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 114.491.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al comunicato della Regione Emilia-Romagna: https://bit.ly/3NbPCBV

L’aggiornamento sulla situazione in Regione oggi 22 marzo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.244.354 casi di positività, 2.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.585 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.800 molecolari e 13.785 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del10,8%.

Autotesting

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico,dall’avvio del servizio – il 19 gennaio scorso – i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 51.580.

Di questi, 27.698, pari al 53,7%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propriapositività al virus SARS-CoV-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 23.882 sono invece i tamponi con esito negativo (il 46,3%).

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministratecomplessivamente 10.256.018 dosi; sul totale sono 3.768.788 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,8%. Le terze dosi fatte sono 2.720.376.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 53 (uno in più rispetto a ieri, +1,9%), l’età media è di 65,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 950 (+36 rispetto a ieri, +3,9%), età media 74,4 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza(numero invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 5 a Reggio Emilia (invariato); 7 aModena (+3); 17 a Bologna (invariato); 6 a Ferrara (-1); 6 a Ravenna (invariato); 1 aCesena (-1); 7 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva nella provincia diForlì e nel Circondario Imolese (come ieri).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 42,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 672 casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 256.999 casi), seguita da Modena (442 casi 192.619); poiReggio Emilia (309 su 137.064), Rimini (223 su 121.754), Ravenna (212 su 114.491) eCesena (202 su 70.232); quindi Parma (185 su 101.364), Ferrara (138 su 85.675), Forlì(137 su 58.799) e Piacenza (135 su 66.894); infine, il Circondario imolese, con 103 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 38.463.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 39.853 (+ 753). Di questi, le persone inisolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.850 (+716), il 97,5% del totale dei casi attivi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.993 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.188.330.

Purtroppo, si registrano 12 decessi:

3 in provincia di Piacenza (una donna di 88 anni e 2 uomini di 59 e 80 anni)

1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 58 anni)

2 in provincia di Modena (2 uomini di 59 e 85 anni)

3 in provincia di Bologna (3 uomini rispettivamente di 87 e 88 anni, e uno di 95, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Imola)

3 in provincia di Ravenna (una donna di 89 anni e due uomini di 72 e 91 anni)

Non si registrano decessi nelle province di Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e nelCircondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.171. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Report

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link: https://regioneer.it/report-covid.