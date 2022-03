Ripartono i trattamenti contro la zanzara a Massa Lombarda

Prende il via anche nel 2022 il piano di controllo della proliferazione delle zanzare nei Comuni dell’Unione Bassa Romagna. Oltre ai trattamenti sul suolo pubblico e la nuova campagna informativa avverrà la distribuzione del prodotto antilarvale. A Massa Lombarda il prodotto potrà essere ritirato sabato 2 aprile in piazza della Bocciofila dalle 9 alle 12, mentre a Fruges sarà distribuito sabato 26 marzo in piazza 8 Marzo dalle 8.30 alle 11.

Il prodotto consegnato sarà da inserire nelle caditoie o pozzetti privati e in tutti i ristagni d’acqua presenti nei giardini o orti delle abitazioni. Il prodotto non è velenoso per gli animali domestici e va utilizzato una volta al mese fino al mese di ottobre per non consentire la proliferazione della zanzara.

Come riportato in etichetta, vanno introdotte 10 gocce in ogni caditoia (senza premere sulla confezione).

Infine, il trattamento nei pozzetti va ripetuto dopo ogni abbondante pioggia.

Il trattamento larvicida è obbligatorio e sono previsti controlli a campione.

Per consultare le buone norme e ulteriori informazioni visitare il seguente link: https://www.comune.massalombarda.ra.it/Comune/Comunicazione-e-informazione/Rassegna-Stampa/Comunicati-stampa-del-Comune-di-Massa-Lombarda/Anno-2022/UNIONE-IN-BASSA-ROMAGNA-RIPARTE-LA-LOTTA-ALLA-ZANZARA