Gestione dei rifiuti a Lugo, le proposte di Rifondazione Comunista Villa San Martino

Rifondazione Comunista Villa San Martino è intervenuta pubblicamente in merito alla gestione dei rifiuti a Lugo. Un’operazione definita delicata da RC e richiedente attenzione sulle tante criticità e su problemi oggettivi che sono nati. Sostanzialmente quattro le proposte. “Come già richiesto anche dal gruppo “Per una Buona Politica”, della quale condividiamo l’analisi pubblicata nei giorni scorsi, c’è bisogno di una campagna informativa più lunga e radicata, nelle frazioni e in città ci sono i centri civici che possono ospitare giornate informative e raccolta problematiche. Sarebbe un atto di trasparenza e democrazia” – così Rifondazione Comunista Villa San Martino nella nota stampa. Di seguito le proposte.

I SECCHI DOMESTICI

La distribuzione è avvenuta solo in settimana e la mattina: E’ possibile avere più appuntamenti a ore varie o luoghi di ritiro sia in città che nelle frazioni? Lo chiediamo perché chi non ha l’auto non può recarsi all’isola ecologica; I secchi sono tanti e grandi per chi vive in uno spazio senza balconi o giardini è un problema. In città, o dove sono concentrate palazzine, già si vedono marciapiedi pieni di secchi che limitano la circolazione dei pedoni, con le buste i punti deposito si concentravano, per i condomini poi si è passato dal secchio unico a singoli secchi per famiglia. Chiediamo quindi per chi vive in contesti urbani di continuare a usare il sacco.

L’INDIFFERENZIATO

I secchi stradali sono stati tolti, ma se l’utente avesse bisogno di andare via da casa per un po’ dove può lasciare l’indifferenziato? Sembra banale ma a questa domanda gli operatori Hera ci hanno detto di tutto e il contrario.

LA RESPONSABILITÀ

Altra domanda che non ha risposta: Il secchio è nominale e sta in strada la notte, se un vandalo decidesse di gettare i rifiuti da un secchio a caso, sarà data la colpa al titolare del secchio? Abbiamo già avuto segnalazioni per questo problema.

I RITIRI

I pannolini sono previsti una volta a settimana. Chiediamo un aumento dei ritiri. Le aziende hanno un solo ritiro a settimana di plastica e solo due di organico (zona forese inverno). Chiediamo un aumento dei ritiri. In alcune zone miste artigianali-residenziali ci sono solo due ritiri di organico a settimana per famiglia. Chiediamo un aumento dei ritiri.