Agricoltura biodinamica, nuova certificazione per Natura Nuova di Bagnacavallo

L’attenzione all’ambiente per Natura Nuova di Bagnacavallo si esprime anche nel possedere le più importanti certificazioni del settore e nei controlli più scrupolosi per garantire il meglio in ogni fase produttiva. In quest’ottica l’azienda romagnola ha recentemente ottenuto la certificazione Demeter, che si va ad affiancare e integrare con la certificazione Bio che già da anni può vantare l’azienda.

Demeter è il marchio di qualità per i prodotti derivati da terreni preparati e coltivati con il metodo biodinamico di agricoltura. Secondo tale metodo, la fertilità e la vitalità del terreno devono essere ottenute con mezzi naturali: compost prodotto da concime solido da cortile, materiale vegetale come fertilizzante, rotazioni colturali, lotta antiparassitaria meccanica e agrofarmaci a base di sostanze minerali e vegetali.

Questa certificazione si va ad aggiungere alle altre già ottenute dall’azienda negli anni.

BRC – British Retail Consortium è uno standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari. Obiettivo della certificazione è assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari proposti ai consumatori da fornitori e rivenditori della GDO.

IFS – International Food Standard è il corrispettivo dello standard BRC per i Paesi dell’area centro-europea: Austria, Svizzera, Francia, Germania e Italia. Il focus è sulla qualità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti.

Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione del commercio equo e solidale che contraddistingue i prodotti realizzati senza sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente dei Paesi in via di sviluppo.

Halal è una certificazione di qualità ottenuta a seguito di un percorso di verifica dei requisiti richiesti dalla cultura Islamica.

Industria 4.0 indica la tendenza dell’azienda all’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. FSC è la certificazione internazionale che garantisce che un packaging sia stato prodotto con materiali sostenibili e che tali materiali provengano da foreste gestite in modo responsabile. Inoltre, dal 2001 Natura Nuova è accreditata presso il Mipaaf – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la produzione di alimenti dedicati all’infanzia.

Dal 1994 Natura Nuova (www.natura-nuova.com) produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti, e ingredienti vegetali come il tofu, il tempeh e il seitan, partendo da soia biologica e rigorosamente italiana. Natura Nuova è oggi un’azienda con 4 stabilimenti produttivi in Romagna alimentati principalmente da energia green autoprodotta (fotovoltaico e cogeneratore) e una distribuzione commerciale capillare in Italia e in oltre 20 Paesi nel mondo.



