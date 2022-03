A Cotignola sabato 2 aprile torna “Puliamo la città”

A Cotignola sabato 2 aprile alle 15 torna “Puliamo la città”, un’azione volontaria e coordinata di pulizia degli spazi pubblici, nonché momento di sensibilizzazione al rispetto dei beni comuni e dell’ambiente.

Chiunque volesse unirsi, può farlo recandosi dirattamente a uno dei sei punti di ritrovo previsti: in via Cenacchio, al parco Zini (scuola primaria), al parco Bacchettoni, al parco Rita Atria di via Zanzi, al campo da calcio di via Zanzi e infine piazzale della Pace.

Qui saranno distribuiti a tutti sacchetti, pinze, scope e rastrelli.

Alle 17 circa in piazza Vittorio Emanuele II è previsto un momento di saluto con la consegna ai partecipanti di un piccolo omaggio, offerto dal gruppo Cora, e con la premiazione della «trash challenge» della giornata: per il rifiuto più strano, per quello più grande, ma anche per il volontario venuto da più lontano, e così via. Al termine, per chi vuole, aperitivo al bar Anspi Manzoni.

Per partecipare è consigliata l’iscrizione all’Urp con le seguenti modalità: telefonando ai numeri 0545 908871 oppure 339 8310504 (no messaggi, solo chiamate), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, o inviando una mail a eventi@comune.cotignola.ra.it.