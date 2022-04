A Conselice, venerdì 1° aprile convegno a tema “Il lupo in pianura” con il Parco del Delta del Po

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, il lupo è tornato mano a mano a popolare stabilmente i territori del Delta del Po, che sono quindi divenuti parte del “Piano di monitoraggio nazionale per la presenza del lupo (Canis lupus)” definito da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) su incarico del Ministero dell’Ambiente. L’area di monitoraggio comprende, per la provincia di Ravenna, l’area delle pinete Ravennati, e la zona della foce torrente Bevano.

Gli avvistamenti del lupo in pianura e i segni della sua presenza sono aumentati, rendendo attuale una riflessione pubblica sul tema della gestione e della convivenza tra lupo e uomo, in aree altamente antropizzate come quelle del Delta del Po.

A questo riguardo venerdì 1° aprile alle 20.30, presso l’Auditorium di Conselice, l’Ente Parco e il Comune di Conselice organizzano un incontro aperto al pubblico dal tema “Il lupo in pianura. Come vive? Com’è arrivato? Come dobbiamo comportarci?”. Un momento di approfondimento e divulgazione che vuole rispondere alle tante domande che i cittadini possono avere a tal riguardo.

Apriranno l’incontro Aida Morelli, presidente del Parco, e Paola Pula, Sindaco di Conselice, che lasceranno poi la parola agli esperti.

Nell’ordine, gli interventi saranno:

“Uomini e lupi: 40.000 anni di convivenza” Massimiliano Costa, Direttore Parco Delta del Po

“Il lupo nel Parco Delta del Po e dintorni”, Anna Gavioli, Parco Delta del Po

“Lupus in bufala: le bugie sul lupo” Rocco Penazzi, Agente Polizia Locale Comune Ravenna

“La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione: rilievi ed effetti” Giuseppe Savini, Avvocato del Foro di Ravenna

A concludere la serata, aprendo anche a domande e curiosità del pubblico, sarà Massimiliano Costa, direttore del Parco.