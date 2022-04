“Puliamo Lugo”: Lions Club, Save the Planet, Enegan chiamano i cittadini per un’azione ambientale contro i microrifiuti

Lions Club, Save the Planet, Enegan chiamano a raccolta tutti i cittadini che vogliono partecipare a un’azione ambientale contro i microrifiuti, sbato 2 aprile.

“I gesti concreti – spiegano – fanno la differenza e quello che verrà compiuto sabato 2 aprile, al mattino, grazie alla sinergia tra Lions Club di Lugo, l’associazione Save the Planet e Enegan SpA è molto importante per l’impatto ambientale che hanno i microrifiuti, come ad esempio i mozziconi di sigaretta. Un fenomeno denominato “littering” (abbandono indiscriminato di rifiuti nelle aree pubbliche) che colpisce i centri urbani, le spiagge, i parchi e altri luoghi accessibili a tutti”.

L’evento si intitola “Puliamo Lugo” e partirà con il ritrovo alle 10.30 in piazza Baracca. I volontari e tutti i cittadini che si vorranno unire saranno dotati di sacchi e guanti e raccoglieranno i rifiuti di piccole dimensioni che, proprio per questo si disperdono facilmente nell’ambiente e per effetto delle piogge finiscono nelle fogne e nei canali per arrivare nei fiumi ed infine raggiungere il mare, causando notevoli danni all’ecosistema.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lugo e si svolge grazie alla collaborazione di Hera che fornisce le attrezzature. Saranno presenti l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti, Davide Torsello e Alessandra Serafini per Save the Planet e Enegan, il presidente del Lions Club Lugo Donato Piloni con Elena Sgalaberna e Paolo Vitiello.