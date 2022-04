Pasqua slow con “I Love Cammini Emilia-Romagna”: 14 esperienze guidate a passo lento tra boschi, santuari e arte

Una Pasqua a passo lento quella proposta da “I Love Cammini Emilia-Romagna” 2022 (Cammini Emilia-Romagna), con 14 esperienze guidate, da mercoledì 13 a lunedì 18 aprile, lungo i 20 Cammini e Vie di pellegrinaggio del Circuito Regionale da Piacenza a Rimini. Tra queste, il trekking spirituale di 5 giorni da Rimini al santuario di La Verna (Ar), “La Via degli Dei in 5 giorni” nell’Appennino Tosco-Emiliano, “Il grande anello del Brasimone” tra Emilia e Toscana, la visita guidata al Castello di Torrechiara (Pr), l’escursione in eco shuttle alla scoperta delle Valli di Argenta (Fe) e la camminata urbana a Ravenna sulle tracce di Dante – Una quarantina in tutto le proposte del Circuito regionale fino a fine ottobre, in continuo aggiornamento e consultabili sul sito dei Cammini Emilia-Romagna

Sarà una Pasqua all’insegna dello slow tourism quella proposta dai 20 Cammini Spirituali e Vie di Pellegrinaggio che attraversano l’Emilia-Romagna con “I Love Cammini Emilia-Romagna” 2022 (https://camminiemiliaromagna.it/it).

Da mercoledì 13 aprile al Lunedì dell’Angelo (18 aprile), sono 14 le passeggiate e attività dai ritmi lenti -e per tutte le gambe- da Piacenza a Rimini, con cui immergersi nel fascino dei tragitti del circuito regionale e vivere un’esperienza coinvolgente, lontani dalla frenesia del turismo di massa. Un’opportunità per chi vuole trascorrere le feste all’aria aperta, tornando a rigenerare corpo e spirito. Si potrà optare per una full immersion di 5 giorni nella natura e nel silenzio, al ritmo dei propri passi, o scegliere le proposte di un sol giorno, alla scoperta di castelli, antiche pievi, o anche in città, sulle tracce di Dante Alighieri.

Ecco una selezione di alcune proposte pasquali consultabili nella pagina dei Cammini 2022, che rientrano in un calendario in costante aggiornamento di circa 40 appuntamenti che vanno da aprile a ottobre.

Tra le esperienze di più giorni, da mercoledì 13 a lunedì 18 aprile si può percorrere il “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna” (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2161), un trekking di 5 giorni che dalla Riviera Romagnola (Rimini) arriva al santuario di La Verna (Ar), seguendo i passi di San Francesco, che attraversò più volte queste terre. Un vero e proprio cammino spirituale alla scoperta di una natura incontaminata, di affascinanti borghi medievali arroccati, luoghi di culto isolati e di sapori autentici locali.

In alternativa, da giovedì 14 a lunedì 18 aprile si può seguire l’itinerario “La Via degli Dei in 5 giorni” (La Via degli Dei in 5 giorni – In Gruppo | Appennino Slow | eventi). Un viaggio che parte da Bologna, con il suo centro storico medievale e i suoi portici Unesco, attraversa le eccellenze naturalistiche, storiche e religiose dell’Appennino Tosco-Emiliano, come la “Flaminia militare” – la strada costruita nel 187 a.C. per volontà del console romano C. Flaminio – il Castello del Trebbio, voluto da Cosimo I de’ Medici, il Santuario di Monte Senario – dove i frati offrono ai camminatori il liquore balsamico “Gemma d’Abeto” – per poi giungere fino alla Firenze rinascimentale.

I Love Cammini 2022 propone anche escursioni guidate giornaliere di una sola tappa, come “Il grande anello del Brasimone”, tra Emilia e Toscana (I Love Cammini – Il grande anello del Brasimone | Alta Via Trail of the Parks), la domenica di Pasqua (17 aprile). Un’escursione ad anello di mezza giornata lunga 12 chilometri, in compagnia di una guida esperta, con partenza dal bacino di Brasimone, fino a raggiungere l’alto crinale, dove corre l’Alta Via dei Parchi. Camminando in bilico tra Emilia e Toscana, si percorreranno strade, mulattiere e antichi sentieri per apprezzare la bellezza del Parco dei Laghi nel pieno della primavera. Attività gratuita. Info e prenotazione obbligatoria: Lorenzo, tel. 348 5522929.

A Pasqua oppure a Pasquetta, visite guidate al Castello di Torrechiara, a 18 chilometri da Parma lungo la Via di Linari (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2181), alla scoperta della storia di Bianca Pellegrini – la donna che aveva rapito il cuore di Pier Maria Rossi, capace e colto condottiero, detto il Magnifico – per il cui amore venne costruito il Castello. Tour adatto anche ai bambini. Possibilità di fare una degustazione guidata di prodotti locali presso La Tavola del Contado, a Torrechiara. Per info e prenotazioni: tel. 328.2250714.

La fortezza di Torrechiara rientra tra i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli (https://www.castellidelducato.it/).

Un’altra escursione giornaliera è quella del Lunedì dell’Angelo (18 aprile) “Scopriamo le nostre origini: Argenta e la Pieve di San Giorgio, un edificio religioso sorto lungo la Via Romeo Germanica” (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2151). Escursione guidata, adatta a tutti, da percorrere in eco shuttle, alla scoperta delle Valli con sosta alla Pieve di San Giorgio, nel ferrarese, e visita guidata alla parte esterna della chiesa. Percorrendo la Via Romea Germanica, sull’argine del Ponte Reno di Argenta, si raggiungeranno diversi punti d’interesse, tra cui la Pieve di S. Giorgio e l’Ecomuseo di Argenta, articolato in tre sezioni museali e una naturalistica: il Museo delle Valli, il Museo della Bonifica, il Museo Civico e le oasi di Campotto.

Tra le proposte di “I Love Cammini” anche le camminate urbane che percorrono un tratto della Via di Dante – tra Romagna e Casentino – il cammino fatto dal Sommo Poeta nel 1300. Tra queste, nel weekend di Pasqua (16 e 17 aprile), c’è il tour “Dante a Ravenna: con visita alla Casa & al Museo di Dante” (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2066). Un’escursione guidata alla scoperta della Basilica di San Francesco – luogo in cui si svolsero i funerali di Dante Alighieri – della Zona del Silenzio, dove si trova ancora oggi la sua Tomba, e del Museo Dante, storico sito museale multimediale e principale custode della storia dantesca.

I Love Cammini Emilia-Romagna 2022 è un’iniziativa promossa da APT Servizi Emilia-Romagna e Assessorato al Turismo Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, le associazioni e gli operatori turistici che aderiscono al circuito regionale dei Cammini.