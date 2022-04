Ravenna. Porta a porta, protesta per ‘raccolta dimezzata’: la risposta di Hera

La raccolta differenziata porta a porta, attiva da ormai otto settimane, non sempre sembra funzionare come dovrebbe. Un cittadino ravennate, ad esempio, ha lamentato che per ben quattro volte non è stato svuotato il suo bidone relativo alla raccolta dei pannolini. Il ravennate, in difficoltà per via dello sgombramento dei cassonetti della raccolta indifferenziata e scontento dalle risposte ricevute da Hera (la quale avrebbe detto al cittadino che il servizio da lui richiesto non rientra tra i servizi ambientali svolti) ha chiesto tramite lettera uno sconto del 50% sulla TARI (pari al servizio che funziona al 50%).

Hera in risposta alla lettera ha tenuto a precisare che per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti si invitano le singole utenze a contattare, indicando la problematica/esigenza precisa, la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.