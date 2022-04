Lugo: in arrivo nuove pedonalizzazioni in centro storico

L’assessora ai Lavori Pubblici e alla Polizia Municipale Veronica Valmori ha presentato sera, durante la riunione della Consulta Lugo Centro Storico, l’ipotesi di modifica ed implementazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) che prevede la regolamentazione degli accessi attraverso una sistema di varchi con telecamere e la realizzazione di aree pedonali nel centro. Durante la giornata di martedì 19 l’assessora, con il collega alle Attività Produttive Luciano Tarozzi, ha presentato l’ipotesi anche alle associazioni di categoria e ai commercianti interessati.

L’obiettivo è quello di rendere il centro storico più attrattivo, accessibile e sicuro per pedoni e biciclette e diminuire il traffico e il conseguente inquinamento causato dalle auto. In seguito all’attivazione dei varchi ci sarà un capillare controllo nelle aree a traffico limitato sia in quelle h24 come piazza Trisi, piazza Savonarola e largo Calderoni, sia quelle che lo diventeranno in alcune fasce orarie come gli ultimi tratti di c.so Matteotti e c.so Garibaldi e largo Relencini.

Saranno dedicate alcune aree alla sola mobilità pedonale e ciclabile: piazza Martiri, largo della Repubblica e via Baracca (nel tratto tra via Codazzi e piazza Trisi) non saranno più interessate dal traffico carrabile, gli utenti con disabilità potranno sostare in prossimità di queste aree utilizzando largo Calderoni e i parcheggi di largo Relencini che diventeranno a loro riservati mentre il commerciante e i fornitori che devono accedere potranno farlo in limitate fasce orarie.

Durante gli incontri di sono emerse alcune proposte da parte dei commercianti che l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare per arrivare, a breve, alla messa a punto definitiva delle aree interessate dalle modifiche oltre che agli orari e alle modalità di accesso alle stesse.