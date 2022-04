Unione: primavera in natura con il Ceas Bassa Romagna

Il Ceas della Bassa Romagna, in collaborazione con le associazioni del territorio, promuove un ricco calendario di appuntamenti all’aria aperta per tutta la primavera. Esperienze per le famiglie per vivere la natura intesa come luogo di benessere e di salute, di scoperte e di relazioni, in contesti di apprendimento che sfruttano la spontanea curiosità di bambini e ragazzi per il mondo naturale.

Venerdì 22 aprile all’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo sarà celebrata la giornata della Terra con iniziative per bambini da 3 a 10 anni: ci sarà la mostra laboratorio dedicata alla «corte rurale il giorno del bucato», ovvero all’uso dell’acqua prima dell’arrivo del rubinetto. Seguirà un incontro a cura di Wwf Ravenna dedicato a fiori e insetti, la mostra laboratorio dedicata alle api a cura di Slow Food Bassa Romagna e poi corsa nei sacchi, tiro alla fune, giochi di legno e giochi dell’ingegno.

Sabato 23 aprile sempre all’Ecomuseo visite guidate e presentazione delle piante selvatiche.

Giovedì 5 maggio dalle 17 alle 18.30 all’Oasi del loto di Lugo avventura alla scoperta degli organismi acquatici del laghetto, a cura della biblioteca «Fabrizio Trisi» e dei narratori di Nati per leggere, con laboratori a cura dell’associazione Lestes.

Domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 17.30 sempre al loto di Lugo «Piccoli, molto piccoli, piccolissimi – La vita in una goccia d’acqua», esplorazione e laboratorio a cura dell’illustratrice Irene Penazzi e dell’associazione Lestes.

Sabato 7 maggio al Podere Pantaleone di Bagnacavallo Maker si nasce o si diventa? di Enzo Cortesi ed Etela Manaresi, con laboratori e visita in oasi, a cura di Enzo Cortesi e dell’associazione Lestes. Sempre il 7 maggio sono organizzate anche nuove visite guidate all’Ecomuseo di Villanova.

Giovedì 12 maggio all’Oasi del loto di Lugo «I segreti dell’acqua», la trasformazione degli anfibi, poi giovedì 19 maggio «Chi ha paura del rospo?» e sabato 21 maggio «Lucciole – Un mondo di misteri», con laboratorio e passeggiata nel bosco a cura dell’illustratrice Irene Penazzi e dell’associazione Lestes.

Sabato 14 maggio allo stagno della fornace Violani di Alfonsine in occasione di «Giardini aperti», apertura della riserva e alle 15.30 visite guidate per famiglie a cura di Atlantide.

Domenica 22 maggio all’Ecomuseo delle erbe palustri «Scarpinate, orti, poderi e giardini», con pranzo (a pagamento su prenotazione).

Domenica 5 giugno alla riserva naturale di Alfonsine in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente si organizzerà un evento con laboratorio a tema sostenibilità.

Sabato 18 giugno all’Ecomuseo delle erbe palustri laboratorio a scelta tra «La scatola dei giochi», «La fionda e il frullo», «Il missile San Marco».

L’Ecomuseo aderisce anche a «Giardini aperti», con possibilità per tutti di visitare «Villanova delle capanne», ovvero l’etnoparco del museo nei weekend 7-8, 14-15. 21-22 maggio e il 19 giugno.

Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria: per consultare il calendario completo e i contatti di riferimento di ogni attività, visitare il sito ceas.labassaromagna.it.