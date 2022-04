24 aprile, Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Castel Bolognese è un #comunedelSì

“Dichiara il tuo Sì in Comune”. È questo il messaggio della campagna di comunicazione 2022 per la “XXV Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti” (24 aprile) realizzata in collaborazione con ANCI, la Rete nazionale trapianti e le associazioni nazionali di settore.

Castel Bolognese è un #comunedelSì: un comune dove, al rinnovo della carta d’identità, è possibile registrare il consenso alla donazione di organi e tessuti.

Nel comune di Castel Bolognese le dichiarazioni di volontà per l’anno 2021 sono state 268 (68%) – 163 le opposizioni (37,8%) – su un totale di 431 domande.