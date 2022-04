Cervia. Domenica 24 aprile torna Sciame di Biciclette. Pedalata d 16 con qualsiasi tipo di bicicletta

Il Comune di Cervia in collaborazione con l’A.S.D. Aquilotti Cervia, la Pubblica Assistenza Città di Cervia, l’Associazione culturale Casa delle Aie Cervia, la Coop. Alleanza 3.0 – Cervia ed i Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima, ha organizzato anche quest’anno lo “Sciame di biciclette”.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “LIBERIAMO L’ARIA” promossa dalla Regione Emilia Romagna. La pedalata in compagnia di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta si svolge domenica 24 aprile 2022.

Il ritrovo è alle 9 in Piazza Garibaldi con partenza alle 9.30, alle 10.00 sosta ristoro alla Casa delle Aie, alle 11.00 visita all’area “Bunker, alle 12.00 arrivo in Piazza Garibaldi ristoro per tutti.

Ai partecipanti saranno distribuite pettorine fino ad esaurimento. L’assistenza sanitaria della manifestazione sarà garantita dalla Pubblica Assistenza della Città di Cervia.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere durante la pedalata.

Questo il percorso: Piazza Garibaldi – V.le G. Di Vittorio – Via Stazzone – Pista ciclabile adiacente alla Via A. Ascione – Pista ciclabile “L. Guerra” – V.le Matteotti – Rotonda 1° Maggio – V.le Forlì – Lungomare Milano Marittima – Via Boito – V.le 2 Giugno – V.le Oriani – Via Ponte Paratoie – P.zza A. Costa – V.le Volturno – V.le dei Mille – v. Bixio – [nbsp]Lungomare D’Annunzio – V. N. Sauro – Circonvallazione Sacchetti – Piazza Garibaldi.

In caso di pioggia la pedalata sarà rinviata a domenica 1 Maggio.