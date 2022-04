Il Circolo di Legambiente Lamone impegnato per la transizione energetica

L’assemblea annuale del circolo Legambiente di Faenza del 20 aprile, ha indicato gli impegni e le iniziative più importanti sulle quali si impegnerà nei prossimi mesi.

“Nell’immediato saremo impegnati per la raccolta di firme per 4 proposte di legge di iniziativa regionale su: acqua, rifiuti, energia e consumo di suolo, questioni decisive rispetto alle politiche ambientali e di contrasto al cambiamento climatico, i testi completi sul sito www.4leggi.emilia-romagna.it – hanno spiegato -. Già da ora, a Faenza, è possibile sottoscrivere le proposte all’ufficio elettorale in p.zza Rampi, negli orari di ufficio, proseguiremo la raccolta delle firme in diverse occasioni, già a partire dal prossimo 25 aprile in piazza”.

“Pensiamo di utilizzare l’attenzione attorno a questi argomenti per sviluppare, assieme a tutti i soggetti disponibili: associazioni e comitati, di tipo sociale, ambientale, politico, che condividono anche solo in parte i testi delle 4 leggi, iniziative di approfondimento e azioni concrete nei nostri territori” concludono.