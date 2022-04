Uilfpl Ravenna: “Problematiche ormai note per il personale sanitario, necessario confronto tra Ausl e sindcato”

“Il Covid-19 – scrivono dalla Segreteria Territoriale UILFPL di Ravenna – ha dimostrato le fragilità di un sistema sanitario e socioassistenziale da adeguare alle reali esigenze del tempo e la necessità di garantire adeguate risposte di valorizzazione e di migliori condizioni di lavoro agli operatori e ai professionisti del settore. La UILFPL ha da diverso tempo evidenziato numerosi temi di estremo interesse per il personale dipendente dell’Azienda USL della Romagna sollecitata ad avviare un serrato e rispettoso confronto con le Organizzazioni Sindacali finalizzato all’individuazione di soluzioni alle diverse problematiche oramai note”.

“Nonostante ciò, si continua a registrare un’impasse non più giustificabile che alimenta tra le fila del personale dipendete stanchezza, frustrazione e mal contento. Organici, gestione e fruizione degli istituti contrattuali (ferie, permessi, congedi), gestione assenze improvvise, carichi di lavoro, precariato, gestione assegnazioni, definizione sviluppo e valorizzazione professionale, mobilità, part-time, sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono solo alcuni dei temi che richiedono una priorità nel confronto tra Sindacato e Azienda che purtroppo stenta a decollare” avanzano dal Sindacato.

La UILFPL, chiudono, “ha sempre dimostrato di prediligere il dialogo, pronta come sempre a fare la sua parte, impegnandosi

con serietà per l’elaborazione di proposte così come ha dimostrato grande senso di responsabilità il personale

dipendente. Tuttavia, oggi è il datore di lavoro tenuto a garantire in tempi adeguati delle risposte tangibili. La realtà

infatti è evidente a tutti; elogi e applausi non possono più bastare a fronte dei continui sacrifici richiesti alle lavoratrici

e ai lavoratori oramai duramente provati da lunghi anni di tagli lineari a scapito della sanità e di una devastante crisi

pandemica non ancora del tutto superata. Questa situazione se non adeguatamente governata genererà inevitabilmente tensioni e contrapposizioni”.