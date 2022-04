Arriva Radar, l’appuntamento d’ispirazione per lo sviluppo della futura Darsena di Ravenna

RADAR, è l’appuntamento di ispirazione, scoperta e incontro che UIA DaRe ha organizzato per coinvolgere: investitori e advisor immobiliari; rappresentanti della filiera del mondo delle costruzioni; Industria e Piccole Medie Imprese; ricerca e terzo settore; innovatori; proprietari delle aree e rappresentanti della Pubblica Amministrazione per aumentare la conoscenza sulle opportunità di investimento e sviluppo nel quartiere Darsena di Ravenna.

Un evento – programmato per il 26 e 27 aprile – che servirà per scoprire e approfondire i progetti, i luoghi e i protagonisti della Darsena che verrà che si svilupperà in 3 momenti fortemente correlati per Immaginare, Esplorare, Connettere.

Il 26 aprile, RADAR si aprirà con un momento ad alto tasso di ispirazione. Riuniti nella cornice suggestiva dell’Almagià o collegati in live streaming, i partecipanti ascolteranno quattro ispiratori per tratteggiare insieme la città del futuro: connessa, sostenibile, inclusiva, attrattiva. Quattro speaker d’eccezione accompagneranno il pubblico attraverso un viaggio di visioni, idee e suggestioni relative al rapporto tra luoghi, persone, processi di rigenerazione urbana e leve per realizzare il cambiamento.

La prima “suggestione” è affidata a Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MEET – centro internazionale di Cultura Digitale fondato da Meet the Media Guru con il supporto di Fondazione Cariplo – che svolgerà il suo intervento dal titolo: “Cultura digitale e habitat. Ripensare gli spazi fisici come ecosistemi connessi”.

Sul progetto di Darsena Sostenibile, relazionerà il fisico, meteorologo, docente universitario e divulgatore, Federico Grazzini con il suo intervento dal titolo: “La sfida del riscaldamento climatico. Ripensare una società più equa e a minor impatto ambientale”.

Con un intervento dal titolo: “Innovazione sociale e strategie di sviluppo locale. Come grandi organizzazioni, imprese sociali, associazioni e cittadini possono allearsi per contribuire a cambiare un territorio”, Davide Agazzi, presidente di ActionAid Italia e co-fondatore di From, partner strategico e creativo per la trasformazione urbana, proporrà la sua visione di innovazione sociale nei processi di rigenerazione urbana.

Laura Orestano, esperta di innovazione sociale e impact investing, AD di SocialFare, primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia e Presidente di Social Fare Seed, con il suo contributo dal titolo: “Dalla Teoria alla Pratica del Cambiamento, Territori attrattivi e territori di senso” si chiudono le visioni, le idee e le suggestioni suggerite dagli esperti per dare spazio agli interventi dei partecipanti che saranno moderati dall’esperto di Cooperazione Territoriale Europea e Innovazione Sociale in ART-ER, Kristian Mancinone.

Il 27 aprile RADAR riprenderà con le ultime due sessioni: quella per Esplorare i luoghi, gli spazi e gli edifici presenti in Darsena per guidare i partecipanti alla scoperta e all’approfondimento dei luoghi trasformati e da trasformare per la rigenerazione del quartiere e quella per Connettere i partecipanti attorno a tavoli di lavoro tematici dove si apriranno momenti positivi di confronto, scambio e collaborazione tra istituzioni, investitori, imprese e altri attori della rigenerazione urbana per ragionare concretamente su opportunità e progetti.

Per restare in contatto www.darsenaravenna.it