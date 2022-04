Due nuovi info point di Hera per distribuire contenitori e calendario della raccolta differenziata a Massa

La raccolta rifiuti è cambiata nei comuni della Bassa Romagna. A Massa Lombarda saranno allestiti due infopoint Hera, il 26 aprile e il 10 maggio, dove si consegneranno i contenitori e calendario a chi ne è sprovvisto. Il luogo designato per il ritiro è sotto le logge del comune tra il centro Urp di Via Saffi 2 e la sede della protezione civile (ex Art Cafè).

Per poter ritirare i contenitori dalle 16:30 alle 20 sono richiesti l’avviso di mancata consegna (in mancanza del quale è comunque possibile ritirare il kit) e se non si è titolari Tari è necessaria la delega e copia del documento di identità del delegante.

Qualora i cittadini fossero impossibilitati a recarsi agli infopoint, sono invitati a ritirare i contenitori presso la Stazione Ecologica.