A Cotignola, incontri per coltivare il benessere e ridurre lo stress attraverso la respirazione consapevole

A Cotignola nei lunedì di maggio (2, 9, 16, 23) dalle 20.15 alle 21.45 nella sala polivalente di Palazzo Tarlazzi, in corso Sforza 48, si terranno degli incontri dedicati alla «Mindfulness».

Non si tratta di un’astrusa pratica esoterica, ma una strategia fatta di esercizi da attuare in qualsiasi momento della giornata per coltivare il benessere e ridurre lo stress attraverso la respirazione consapevole («mindfulness» appunto) e l’ascolto del corpo.

Agli incontri si imparerà la pratica base della meditazione, esercizi di energetica, auto-massaggio per scogliere e riequilibrare il corpo apportando benefici come la riduzione dello stress e dei disturbi correlati (ansia, tensioni fisiche, nervosismo, insonnia), miglioramento della concentrazione, miglioramento del benessere generale.

Conduce gli incontri Debora Perini, naturopata, facilitatrice in mindfulness psicosomatica. La pratica è dedicata agli adulti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 327 2128603.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cotignola.