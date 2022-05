Riqualificazione Punte Alberete e piallasse. Interrogazioni di Natali (PD) su modalità e tempistiche

In due interrogazioni che verranno presentate domani in consiglio comunale la consigliera del PD Maria Gloria Natali porrà il tema della riqualificazione dei percorsi dell’oasi naturale di Punta Alberete e del potenziamento del sistema di visita della pineta di San Vitale e delle piallasse di Ravenna

Per quanto riguarda Punte Alberete, la Giunta ha deliberato un progetto facente parte degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che si propone di migliorare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta. Uno degli interventi principali è il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il percorso pedonale dell’oasi naturale di Punte Alberete per risolvere alcuni problemi legati alla fruizione della stessa, valorizzandone le caratteristiche peculiari in un’ottica di rispetto dei caratteri naturalistici del biotopo.

“Inoltre – dice la consigliera Natali – è necessario ridurre alcuni detrattori ambientali e paesaggistici e lo stato di degrado in cui si trova attualmente il parcheggio, consolidare una modalità di fruizione attenta nel pieno rispetto delle risorse naturali in genere e delle emergenze floristiche e faunistiche locali, conservare l’attrattività di zone che, se curate e gestite con attenzione, possono incrementare il flusso turistico, al di fuori dell’offerta costiera.”

Un altro intervento finanziato dal Piano degli investimenti strategici si propone di migliorare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po e si articola in due interventi principali: il completamento del percorso del prato barenicolo a nord della piallassa Baiona con passerelle in legno e l’installazione di pontili galleggianti in piallassa Baiona, come affacci sulla valle.

“Tutto il sistema di fruizione escursionistica delle stazioni ravennati del Parco del Delta del Po – continua Maria Gloria Natali – necessita di una generale revisione. Questa parte del Delta del Po ospita la maggiore diversità ambientale e biologica dell’intero territorio dalla foce dell’Adige a Cervia. Siti fino a qualche decennio fa ben noti nell’immaginario collettivo degli appassionati naturalisti che non sono riusciti nel salto di qualità verso il turismo green, a causa della mancanza di un sistema di visita attraente e strutturato.

Questo intervento mira a realizzare un sistema di fruizione della piallassa della Baiona, che permetta la visita e presenti con modalità innovative e coinvolgenti i valori culturali e naturali del territorio, mediante la realizzazione di punti di interesse che consentano una fruizione diretta della Valle attraverso degli affacci realizzati tramite pontili galleggianti e la realizzazione di una passerella pedonale in legno che colleghi via delle Valli sino alla parte nord della Pineta Miserocchi.

Natali chiederà quindi al sindaco e alla giunta le tempistiche e le modalità di programmazione degli interventi.