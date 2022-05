Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche 2021/22: Marta Nigro e Camilla Zoli di Lugo prima e seconda nella fase regionale

Anche quest’anno il Liceo di Lugo partecipa alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, giunte alla decima edizione. A promuoverle e organizzarle è la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi, che si inseriscono nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione, sono gare individuali rivolte agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. La prova consiste nell’elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà greco-latina.

In febbraio si sono svolte le selezioni interne, attraverso le quali sono stati individuati i quattro studenti che avrebbero partecipato per il Liceo di Lugo alla Gara Regionale (due per la Sezione di Lingua e civiltà latina, due per la Sezione di Lingua e civiltà greca).

Nella Gara regionale, Marta Nigro e Camilla Zoli (classe 5AC, indirizzo Classico) hanno confermato il brillante risultato ottenuto già nella precedente edizione delle Olimpiadi, qualificandosi ancora una volta alla Finale Nazionale, dopo avere raggiunto Marta Nigro il primo posto nella Sezione di Lingua e civiltà greca, Camilla Zoli il secondo posta nella Sezione Lingua e civiltà latina nella Classifica finale dell’Emilia-Romagna, che ha registrato la partecipazione di studenti da Istituti superiori di tutta la regione, competizione svoltasi nel mese di aprile, ma con pubblicazione dei risultati appena acquisita.

Attendendo fiduciosi la Finale Nazionale, il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti, il referente d’Istituto per la competizione prof. Jader Bosi, anche docente della classe 5^Ac insieme alla prof.ssa Angela Mazzari, e il Liceo tutto si congratulano con le studentesse per l’impegno e per le notevoli capacità dimostrate, augurando ulteriori gratificanti grandi soddisfazioni.