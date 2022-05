Bio Marchè di Lugo spostato in Largo della Repubblica per concomitanza con Contesa Estense

Venerdì 6, 13 e 20 maggio 2022 il Bio Marchè di Lugo si sposta in Largo della Repubblica per la concomitanza con la Contesa Estense. Per chi non lo sapesse, il Bio Marchè di Lugo si tiene dal 2007 ogni venerdì pomeriggio di norma sotto le Logge del Pavaglione.

Piccoli produttori biologici del territorio ufficialmente certificati offrono ai cittadini il risultato del loro lavoro. Verdura e frutta di stagione, prodotti da forno, formaggi di capra, pecora e mucca, carni di suini, ovini e caprini, marmellate e conserve.

“Produrre e mangiare biologico significa essere in armonia con i cicli naturali e aiutare la propria salute e quella del territorio” affermano in coro gli organizzatori. Il Bio Marchè è organizzato da AIAB ( Associazione Italiana Agricoltura Biologica) in collaborazione con Associazione ECO.