A Russi escursione guidata con Pro Loco e WWF Ravenna

Sabato 14 maggio alle 15.30 in collaborazione con la Pro Loco di Russi anche quest’anno il WWF Ravenna propone escursione guidata a tema storico – ambientale con lo scopo di scoprire il territorio trascorrendo qualche ora piacevole in compagnia. Il ritrovo è al parcheggio della Villa Romana di Russi in via Fiumazzo 25. Il percorso misura 5,3 km divisi tra terra e asfalto ed è completabile in 3 ore. Le tappe saranno l’Oasi della Villa Romana, Le Peschiere di Palazzo San Giacomo, il Canale del Molino di Traversara, il fiume Lamone e Raffanaria, la Chiusa dei Rasponi, il passo del Fiumazzo e dei traghettatori e i siti di Rete Natura 2000.

Inoltre, i partecipanti potranno raccogliere fondi utili agli interventi di manutenzione delle strutture dell’Oasi Villa Romana.

Il WWF anticipa inoltre che saranno organizzate anche alcune passeggiate serali per osservare le lucciole, sempre presso l’Oasi.

L’adesione cliccando il link sottostante

https://forms.gle/kqVFPedGYYyTmYMp7

Per info tel. 335 5360152