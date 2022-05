Artista spagnola dona opera all’ospedale di Lugo per ringraziare il personale medico

L’artista catalana Eva Sanjuan Manrique, ha donato un suo dipinto all’ospedale Umberto I di Lugo, per ringraziare il personale sanitario delle cure ricevute, dopo avere subito un grave incidente stradale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’artista dalla Direzione Ospedaliera di Lugo. “Gesti importanti come questi, rappresentano motivo di gratificazione per tutti i professionisti e servono da stimolo per proseguire nella ricerca di un costante miglioramento nell’ottica di umanizzazione del percorso di cura”.