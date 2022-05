Bagnacavallo, il 9 e 13 maggio tornano in città gli info point extra di Hera

Dopo l’appuntamento a Bagnacavallo del 27 aprile, altri due info point extra di Hera sono in programma lunedì 9 maggio a Masiera e venerdì 13 a Villanova.

Organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli info point extra danno la possibilità alle utenze che non ne sono ancora in possesso di ritirare il kit (contenitori e calendario) destinato alla nuova raccolta domiciliare, entrata in vigore nelle scorse settimane. Il kit per il porta a porta è composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori per organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro e indifferenziato.

Gli info point saranno a disposizione della cittadinanza dalle 16.30 alle 20 di lunedì 9 maggio in piazza dei Martiri di Borgo Pignatta a Masiera e negli stessi orari venerdì 13 sul retro della sede della Delegazione comunale in largo Tre giunchi a Villanova. I kit devono essere ritirati dal titolare Tari o da persona da lui delegata: il modulo di delega è allegato alla lettera inviata a tutte le utenze interessate o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune. I kit per il porta a porta possono inoltre essere sempre ritirati presso la stazione ecologica di via Cogollo a Bagnacavallo durante i normali orari di apertura.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure scrivere alla mail dedicata differenziatabagnacavallo2021@gruppohera.it