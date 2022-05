Raccolta porta a porta nei Lidi Ravennati: dove ritirare i kit dal 9 maggio

Per i cittadini dei Lidi Ravennati, dove il porta a porta partirà dal 6 giugno, non presenti al momento della consegna casa per casa del kit di raccolta (composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori) da parte degli incaricati di Hera, sarà possibile ritirare i kit presso i seguenti punti.

Punti fissi di distribuzione dal 9 maggio in poi

dal 9 maggio al 17 luglio (ore 16 – 20)

lunedì e mercoledì: Lido Adriano presso Ristorante La Pritona, via Botticelli 4

martedì: Marina di Ravenna presso Centro Sportivo via del Marchesato 16

giovedì: Lido di Savio presso Lido di Savio Village piazza Forlimpopoli 1

venerdì: Porto Corsini presso Pro-Loco, via Po 29/A

dal 4 giugno al 13 agosto:

sabato dalle 09.00 alle 12.00: Marina di Ravenna, presso Centro Sportivo via del Marchesato 16

dalle 14.30 alle 17.30: Porto Corsini presso Pro-Loco via Po 29/A

domenica dalle 09.00 alle 12.00: Lido di Savio presso Lido di Savio Village piazza Forlimpopoli 1

dalle 14.30 alle 17.30: Lido Adriano presso Ristorante La Pritona, via Botticelli 4

Gli info point dal 6 al 26 giugno ai mercati estivi (ore 17.30 -21.30)

lunedì: Lido di Savio – piazza Forlimpopoli

martedì: Lido Adriano – viale Virgilio

mercoledì e sabato: Marina di Ravenna -piazza Dora Markus

giovedì: Lido di Classe – piazza Ricci

venerdì: Punta Marina – piazza San Massimiano

domenica: Casal Borsetti – viale Casal Borsetti

Presso le stazioni ecologiche

​​​​​​​I kit si possono ritirare dal 16 agosto presso le stazioni ecologiche del territorio comunale, dove è possibile anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia).

Gli indirizzi e gli orari di apertura delle stazioni ecologiche dei Lidi:

Ravenna- Lido Adriano – Via Bonifica

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 – 30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 19.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Lido di Classe – Via Canale Pergami

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Marina Romea – Via dei Salici

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 158; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato 830 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna -Marina di Ravenna – Viale dei Mille

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

* Orario estivo: dal 1° maggio al 30 settembre; orario invernale: dal 1° ottobre al 30 aprile.

Come funziona il porta a porta nei Lidi e la nuova raccolta plastica/lattine

La raccolta domiciliare sarà di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza.Per quasi 20 mila utenze domestiche di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti.

Per i cittadini di Casalborsetti, Lido di Classe e Lido di Savio, già serviti dal porta a porta misto, e di Lido di Dante, già organizzato con il porta a porta integrale, sono previsti invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario di raccolta, che partirà sempre il 6 giugno.

Per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidi la raccolta domiciliare sarà di tipo integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato)..

Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata e raggiungere il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it