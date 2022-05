Rifiuti e economia circolare. A Lugo un seminario organizzato da Confartigianato

E’ in programma mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 10,30 presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale in Via Lumagni 26 a Lugo, il seminario sul tema ‘Recuperare i rifiuti: il ruolo dell’economia circolare’.

Il programma del seminario, organizzato Confartigianato della provincia di Ravenna e aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, sarà aperto dal saluto del Dirigente scolastico Matteo Battistelli e dall’introduzione di Franco Poletti, Vice Presidente Confartigianato Unione della Bassa Romagna.

Seguirà la tavola rotonda condotta dal giornalista Maurizio Marchesi a cui prenderanno parte Davide Ranalli, Sindaco di Lugo e Assessore alle Attività Produttive dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Paola Pula, Sindaco di Conselice e Componente del Consiglio d’Ambito di ATERSIR Emilia Romagna, Daniele Gizzi, Responsabile nazionale ambiente e economia circolare di Confartigianato e Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Stefano Amaducci, Responsabile economia circolare di HERA Spa.