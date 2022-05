Cento anni di storia della Lega italiana lotta ai tumori. A Lugo arriva il camper della prevenzione, in programma incontri e sport

1922 – 2022: cento anni di storia della Lega italiana per la lotta contro i tumori. “Allora come oggi, la mission della LILT è promuovere la cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita – spiegano dalla Lilt -. Questo compito è portato avanti con impegno e passione dalle 106 associazioni provinciali dislocate sul territorio nazionale. La Lilt provinciale di Ravenna, con sede a Lugo, partecipa ai festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione della Lilt nazionale, mantenendo fede con sempre maggiore convinzione alla propria mission legata alla prevenzione”.

Sabato 14 maggio, alle 9,30, in piazza Baracca, sarà inaugurata l’attività del camper della prevenzione con il torneo di Bandiera Genovese tra 3 classi delle scuole Baracca e Gherardi di Lugo e Casadio di Cotignola.

Alle 9,45, nel Salone Estense, celebreremo il centenario con la proiezione di due video – “La LILT di Ravenna e la cultura della prevenzione” e “Testimonianze tra scienza e arte” – e con l’intervento delle autorità.

Le celebrazioni proseguiranno sino a domenica 22 maggio con numerosi eventi presso il camper della prevenzione.

Grazie alla collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, ARCI, Up And Down, Società Schermistica Lughese, Ginnastica Artistica Lugo è stato possibile dare grande rilievo alle attività motorie e sportive:

-domenica 15 e domenica 22 ore 9 partenza delle pedalate degli Amici della bicicletta,

-lunedì 16 ore 19 saggio di scherma,

-domenica 22 ore 9,30 esibizioni di ginnastica artistica, ritmica e parkur.

Molto significativi saranno anche gli incontri “Parliamo di … con …” Inizieranno già sabato 14 alle 17.30: “L’empatia nello sport #losposrtstiledi vita” con i campioni Lorenzo Bilotti, Alice e Andrea Poli.

-Domenica 15, ore 16,30, “Mese Rosa e Dragon Boat” con Elisa Bucchi medico radiologa, le LILT e le Associazioni femminili della Romagna.

-Martedì 17, ore 19, “Alchimia tra cibo e salute” con le biologhe nutrizioniste Consuelo Emiliani, Laura Tabanelli e lo chef Stefano Faccini.

-Mercoledì 18, ore 19, “Prevenzione del Tabagismo” con Cosetta Ricci medico dirigente del Dipartimento di prevenzione e Federica Caputo, psicologa e psicoterapeuta, consulente LILT.

-Giovedì 19 ore 19 “Progetto andrologico: prevenzione e felicità sessuale” con gli attori del progetto: andrologi, dirigenti scolastici, direttori di strutture sanitarie.

Nel camper sarà possibile ammirare, per l’intera settimana, il video “La LILT di Ravenna e la cultura della prevenzione” e saranno disponibili i Kit della salute.

Prevenire è vivere: oggi più che mai. I dati statistici sottolineano, infatti, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro patologie che, soltanto pochi anni fa, erano considerate incurabili.