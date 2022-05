Lions Club Faenza Valli Faentine dona un nuovo Holter alla Cardiologia dell’Ospedale degli Infermi

Una nuova strumentazione è stata donata dal Lions Club Faenza Valli Faentine alla UO Cardiologia dell’Ospedale degli Infermi. Si tratta di un sistema holter di ultima generazione, che grazie all’aggiornamento della strumentazione e del Software in dotazione, consente di velocizzare l’attività di esecuzione di holter ECG sia da parte del personale infermieristico che medico.

Il nuovo sistema Holter in particolare, porta con sé notevoli migliorie per la presenza di applicativi integrati, avanzati ed aggiornati, che permettono una miglior gestione del tracciato, degli eventi aritmici, morfologie ed artefatti, con analisi più approfondite fino a 7 giorni di registrazione.

“Ringrazio a nome mio e della Cardiologia di Faenza i Lions club per la donazione del SISTEMA ECG DINAMICO SPACELABS – ha dichiarato la Dott.ssa Giulia Ricci Lucchi, Responsabile della Cardiologia – Avere a disposizione una strumentazione tecnologicamente all’avanguardia, è sicuramente indispensabile per prendersi cura del paziente Cardiologico, perché consente di mettere a sua disposizione mezzi diagnostici sempre più adeguati agli standard di diagnosi e cura, un passo avanti dal punto di vista tecnico e di precisione, rispetto alla diagnosi e delle tempistiche di indagine”.

La consegna è avvenuta questa mattina presso la UO cardiologia del nosocomio faentino, presenti il direttore della direzione medica ospedaliera Dott. Davide Tellarini, la Dott.ssa Giulia Ricci Lucchi Responsabile della Cardiologia e, per il Lions Club Faenza Valli Faentine, il Presidente Andrea Drei, che ha sottolineato la massima attenzione e l’impegno del Club ai temi della sanità, Daniele Donigaglia cerimoniere e incoming presidente 2022-2023, Athanassios Antonopoulos consigliere e Incoming vice presidente 2022-2023.

Quest’ultimo, che è anche dirigente medico della Cardiologia di Faenza, ha espresso soddisfazione in quanto ricerche scientifiche alle quali ha collaborato in questo campo, pubblicate su quattro riviste Americane, hanno evidenziato l’importanza di tracciare le fibrillazioni atriali in tempi adeguati, per consentire di intervenire a favore della popolazione in modo tempestivo e positivo.

“Anche a nome dell’azienda della Romagna esprimo gratitudine – ha concluso il dott. Davide Tellarini, al Lions Club Faenza Valli Faentine e al Presidente, per la sensibilità dimostrata nei confronti della Cardiologia della città di Faenza, ribadendo l’importanza della collaborazione dei club service, che in questo caso specifico ha portato alla donazione di una strumentazione che consentirà una collaborazione trasversale tra l’U.O. Cardiologia ed il Pronto soccorso di Faenza, per assicurare la qualità e tempestività delle cure”.