Bagnacavallo. Glorie: lavori di rifacimento del sistema fognario da parte di Hera

Sono partiti in questi giorni a Glorie di Bagnacavallo importanti lavori pubblici da parte di Hera.

Le opere, eseguite dalla ditta Ingallina per un importo di 150mila euro, riguardano il rifacimento della fognatura bianca, con aumento del diametro della stessa, in tratti di via delle Scuole e di via 2 Giugno. Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’estate.

Presentate dalla Giunta comunale al Consiglio di Zona di Glorie in un incontro tenutosi il 4 maggio, le opere rientrano nei “Lavori di manutenzione programmata, estensione reti, allacciamenti accessori del settore merceologico acqua da eseguirsi su territorio gestito da Hera Spa per il periodo dal 18.5.2020 al 17.5.2024”.

Si tratta di un primo intervento per risolvere i problemi di allagamento che riguardano le due vie di Glorie.