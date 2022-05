Hera, premiati i primi vincitori del contest “1000 Emozioni Insieme”

Grande successo dell’iniziativa “1000 Emozioni Insieme”, con cui il Gruppo Hera premia i cittadini dei comuni serviti, che a fronte di un’azione virtuosa possono aggiudicarsi 2 biglietti omaggio tra i 1000 disponibili per una delle tante iniziative sponsorizzate dalla multiutility in programma sul territorio.

I primi vincitori

Sono oltre 1600 i cittadini che finora hanno aderito all’iniziativa, conferendo oltre 20.900kg di materiali nelle stazioni ecologiche: 2.300kg di olio alimentare esausto, oltre 15.300 kg di piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 3.300 kg di batterie al piombo esauste (auto e moto). I territori di Ravenna, Bologna e Cesena sono quelli in cui il progetto ha riscosso maggiore successo. La classifica dei vincitori della prima fase sarà consultabile sul sito a partire dal 20/05.

Musica, arte, cultura e teatro per migliorare la raccolta differenziata

Da Blanco al Ferrara Summer Festival all’Opera Lohengrin al Teatro Comunale di Bologna, fino al Festival di Santarcangelo, passando per gli spettacoli di Crinali sull’Appennino Bolognese: continua l’estate di eventi con il Gruppo Hera. Nomi celebri del panorama artistico e culturale italiano popolano un calendario denso di appuntamenti di musica, arte, cultura e teatro, che Hera regala ai cittadini più virtuosi del suo territorio per premiare la loro attenzione alla sostenibilità. Così, in un vero e proprio circolo virtuoso, la partecipazione a manifestazioni culturali sponsorizzate dalla multiutility diventa un’occasione in più per incrementare la consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata, stimolando al corretto conferimento di materiali.

Come funziona l’iniziativa

Il progetto si rivolge alle utenze domestiche che fino al 15 giugno 2022 porteranno oli alimentari esausti, piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e batterie al piombo esauste a una delle oltre 140 stazioni ecologiche gestite dal Gruppo Hera. Il progetto premia i cittadini che avranno consegnano il maggior quantitativo di materiali con due biglietti omaggio per svariati eventi culturali.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito all’indirizzo: gruppohera.it/ eventi

L’importanza delle stazioni ecologiche

Le stazioni ecologiche sono spazi dove tutti i cittadini possono portare le loro raccolte differenziate. Questi siti affiancano e integrano i classici servizi di raccolta stradale o porta a porta, e il cittadino, a fronte del conferimento, può ricevere sconti in bolletta in base ai regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le stazioni ecologiche possono accogliere gli ingombranti, i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altri rifiuti particolari, al centro della nuova iniziativa di Hera.