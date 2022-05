Un evento straordinario: è nato un cigno nero al Parco Pertini di Cotignola

Un evento raro, spiega Elio Geminiani, Presidente dell’Enpa di Lugo, la nascita di un esemplare di cigno nero: “è nato lunedì 16 maggio il piccolo dal piumaggio grigio e, fino ad oggi, è rimasto sempre vicino alla mamma e al papà. Ha già affrontato il primo bagnetto nel lago del parco e sembra aver gradito!”

“Questo evento – avanza Geminiani – renderà ancora più affascinante il Parco Pertini, questo scrigno di biodiversità nel cuore di Cotignola. Purtroppo le notizie giunte in questi giorni da altre regioni, riportano episodi gravissimi di atti vandalici compiuti da ragazzini nei confronti di nidi di cigno dove i piccoli sono purtroppo morti a seguito del lancio di pietre e sassi. Mi chiedo con che valori siano cresciuti questi bambini se, così giovani, sono insensibili di fronte a queste creature meravigliose. Il cigno è un simbolo di purezza ed innocenza e andrebbe rispettato, come tutti gli altri esseri viventi. E’ bene ricordare che anche in questo caso i nidi sono tutelati da numerose leggi e che la loro distruzione, o anche il disturbo, viene duramente sanzionato”.

“Proprio per questo lancio un appello al rispetto e alla salvaguardia di queste splendide creature per evitare ogni disturbo o fastidio che possano, in qualsiasi modo, indurre all’abbandono del nido o peggio del piccolo, e confido nei cittadini e nel loro senso civico affinché queste semplici regole vengano rispettate” continua il Presidente dell’Enpa di Lugo.

“Questa razza di cigno dal colore nero e dal becco rosso, è originaria dell’Australia (dove venne scoperta nel lontano 1600) ed è sorella complementare del cigno reale che, invece, è bianco e dal becco giallo/arancione. Per lungo tempo fu predato e perseguitato dagli aborigeni perché ritenuto, a causa del suo colore, un alleato del diavolo. Ma in pochi sanno che questi meravigliosi esemplari sono molto timidi e riservati, quasi diffidenti nei confronti dell’uomo, ma quando riescono ad instaurare un rapporto di fiducia con esso, diventano affettuosi e giocosi! Questa loro caratteristica ha fatto sì che il cigno nero venisse richiesto come animale esotico per ville e giardini” chiude Geminiani.