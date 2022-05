Alfonsine, trovato in un cassonetto nido con quattro uccellini: “Dov’è il rispetto per la vita?”

Da quando in molte aree della provincia ci sono stati cambi nella gestione della raccolta dei rifiuti, fioccano in questi mesi le varie segnalazioni di gesti incivili come plastica conferita nel cassonetto della carta e via dicendo, ma addirittura oggi un utente del gruppo Facebook “Sei di Alfonsine Se” ha postato la foto di un nido, popolato da 4 uccellini ancora vivi, gettato via come se fossero spazzatura.

“Abbiamo trovato in un cassonetto un nido con all’interno 4 uccellini” segnala l’utente (che si è poi subito attivato per affidare i piccoli volatili a chi di competenza) allegando la triste foto. Fioccano i commenti: “Davvero senza parole…”, “Che tristezza…ma che fastidio darà un nido di rondini?”, “Che vergogna. Buttare in un cassetto questi bellissimi uccellini… Dove sta il rispetto per la vita?”

Un altro utente asserisce che gli uccellini siano finiti nel cassonetto per sbaglio durante lavori di potatura: errore quindi o gesto volontario? Che si tratti del primo caso (per il quale bisognerebbe fare più attenzione) o del secondo (gesto crudele da condannare), fatto sta che quattro esseri viventi sono stati buttati via come scarpe vecchie.