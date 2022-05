A Conselice terminati lavori per oltre 70mila euro tra asfaltature e installazioni ludiche nei parchi

Si è concluso mercoledì 25 maggio l’intervento di asfaltatura di via Bartoletti per un tratto di 325 metri. La strada è stata riaperta al traffico il giorno seguente. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 23mila euro e si è reso necessario per mettere in sicurezza la strada.

Si sono inoltre conclusi i lavori di installazione delle attrezzature ludiche presso il parco via Vivaldi di Conselice, il parco “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Lavezzola e presso l’area verde di via Romagna in località Frascata. A metà giugno saranno installate anche presso il parco “Bourgoin Jallieu” e il giardino della Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Conselice. Il costo di questi interventi ammonta complessivamente a 50mila euro.