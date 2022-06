Conselice: un nuovo accordo sul verde e un premio alle tesi di laurea dedicate all’innovazione agroalimentare

Conselice celebra la Giornata mondiale dell’ambiente con una serie di appuntamenti che culmineranno con la presentazione di un nuovo accordo sul verde pubblico e la premiazione delle tesi di laurea dedicate all’innovazione agroalimentare. Venerdì 3 giugno alle 20 è organizzata una giornata di pulizia al tramonto che si svolgerà nei parchi pubblici di Conselice, Lavezzola e San Patrizio: la partecipazione è libera e aperta a tutti, ciascun partecipante dovrà solo portarsi i guanti.

Sabato 4 giugno alle 10.30 alla biblioteca comunale «Giovanna Righini Ricci» ci sarà una lettura e laboratorio di riuso creativo; le creazioni realizzate dai bambini saranno esposte nel loggiato del municipio in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Domenica 5 giugno alle 10 nella sala consiliare del municipio, in via Garibaldi 14, ci sarà invece la premiazione dei vincitori del bando per la tesi di laurea «Innovazione agroalimentare per Conselice».

Il Comune di Conselice ha avviato nel 2016, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il progetto «Il lavoro, le professioni, le imprese del territorio e con il territorio» un percorso di partecipazione per creare il Piano di azione locale del Comune di Conselice e per aprire una riflessione sulla realtà e gli scenari futuri dell’economia locale. Tra il 2017 e il 2018 sono state organizzate in collaborazione con la Pro loco di Conselice numerose iniziative, con lo scopo sia di divulgare l’importanza del tema, sia di raccogliere fondi da destinare alle ricerche universitarie. Il Comune di Conselice, Romagna Tech e il Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna (Distal) dal dicembre 2019 hanno promosso un bando indirizzato a studenti universitari, destinando i 4.750 euro raccolti per premiare le tesi di laurea che avessero come oggetto l’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo nel settore agroalimentare nel territorio conselicese.

Alla premiazione interverranno la sindaca di Conselice Paola Pula, il sindaco Davide Ranalli, referente per le Attività produttive dell’Unione della Bassa Romagna, Alessandra Folli di Romagna Tech, Francesca Patrignani del Distal; Angelo Formigatti, consigliere dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Ravenna.

Nella stessa occasione sarà presentato un nuovo accordo sul verde siglato dal Comune di Conselice e dall’Università di Bologna, per valorizzare gli spazi verdi del territorio comunale; intervengono Patrizia Tassinari e Daniele Torreggiani del Distal.