Alberi in cammino a Bagnacavallo: al Podere Pantaleone si va “A riveder le lucciole”

Sabato 4 giugno, “A riveder le lucciole, verso gli alberi madre” è l’anteprima della seconda edizione di Alberi in Cammino, progetto di teatro, musica e danza di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta degli alberi monumentali dell’Emilia Romagna, giganti secolari che diventano anche teatri naturali per spettacoli itineranti e rivelatori.

Si parte da Bagnacavallo, nell’oasi Podere Pantaleone, luogo dell’incontro con il Pioppo Nero centenario, i due alberi che crescono in uno come nel mito di Filomena e Bauci, in un dedalo di sentieri fra i vecchi filari di vite, divenuti patria della biodiversità, dove la natura ritrova se stessa a due passi dalla città e il silenzio del crepuscolo viene interrotto solo dalle musiche composte e suonate dal vivo al violoncello da Daniela Savoldi. L’incontro si terrà dalle 19.45 alle 21.30 e si svolgerà presso la Riserva Pantaleone.

Gli appuntamenti successivi di Alberi in Cammino sono il 2 luglio a Quattro Castella (RE) con le meravigliose Querce secolari e gli ulivi centenari sotto il maniero del Bianello, per proseguire il giorno seguente con il paesaggio paradisiaco di Tizzano Val Parma (PR) e il suo grande Faggio secolare di Misiara Superiore.

Se questo era il punto in cui la prima edizione aveva chiuso i battenti, la traiettoria si rinnova ora con gli appuntamenti del 27 agosto alla Fattoria Poli di Fanano (MO), proprio di fronte allo spettacolare panorama del Cimone, dove troneggia l’Acero Montano, e quello del 28 agosto, presso l’incantevole borgo di Case Mordini a Pievepelago (MO), regno dell’Olmo Montano.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17:00 alle 19:00 (fatta eccezione per l’anteprima del 4 giugno e per l’appuntamento di Quattro Castella, dalle 18:00 alle 20:00).

Per partecipare gratuitamente all’anteprima del 4 giugno sono già attive le prenotazioni su: https://www.eventbrite.it/e/323846612937

Per informazioni sul luogo: tel. 3474585280

Per informazioni: Alberi in Cammino

E-mail: festivalentezza@gmail.com

Tel. 3384309269

Sito web: www.turbolenta.org/alberi-in-cammino/