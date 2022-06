Parco regionale Delta del Po: al via gli appuntamenti “I Cieli del Delta” tra cielo stellato, suoni della foresta e fotografie

In occasione del centenario di Margherita Hack, il Parco Regionale del Delta del Po dedica tutto il mese di giugno ad attività che riguardano il cielo. Gli eventi si svolgeranno sia durante il giorno, sia nelle ore serali.

Gli appuntamenti, iniziati il 3 giugno, proseguiranno il 4 giugno, alle 18, dal Museo delle Valli di Argenta, dove verrà organizzata una escursione in eco-shuttle per ammirare la biodiversità animale e vegetale, fino alle luci del tramonto.

Sempre il 4 giugno, presso il Parco 1° maggio di Fosso Ghiaia , alle ore 20 partirà una escursione a piedi. Verrà osservato il cielo stellato con telescopi e binocoli. Nel rientro in notturna attraverso la Pineta di Classe, gli escursionisti potranno stare in ascolto dei suoni della foresta.

Il programma continuerà anche il 5 giugno , alle ore 8, nella Bonifica del Mezzano, il 7 giugno alle ore 17.30 con una escursione fotografica in barca nella Sacca di Goro.

I tantissimi appuntamenti proseguiranno, quindi, per tutto il mese di giugno coinvolgendo tutto il Parco Regionale del Delta, passando da Codigoro, Comacchio, Pineta San Vitale a Ravenna e Casa Pinetale “Ca’ Vecchia” di Ravenna, Punta Alberete.

Molto interessanti saranno anche le mostre che si terranno presso l’ecomuseo delle Erbe Palustri Bagnacavallo. I temi delle esposizioni saranno: “ Le ali del Delta”- fotografia e la mostra di aquiloni storici del maestro ravennate Medio Calderoni “La giocosa volante”.

Dall’uno giugno al 15 settembre si terrà l’ interessante concorso fotografico “I cieli del Delta”. Il concorso, aperto agli appassionati, prevede fotografie a colori, in bianco e nero e addirittura scatti fatti con lo smartphone. La premiazione del concorso è prevista per il 24 settembre presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio. Info per il concorso 347 2309179.