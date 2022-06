Esito positivo per la nidificazione di fratino a Marina Romea: ma il pullo della duna di Porto Corsini è l’unico sopravvissuto

La Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” porta la lieta novella: la nidificazione del piccolo trampoliere in via di estinzione in corso a Marina Romea ha avuto un epilogo positivo. L’avventura del pullo nato il 6 maggio dal nido tra i bagni Graziella e Malaika si è conclusa il 31 maggio, quando dopo le prove di volo, il padre (che è colui che lo ha allevato, come tipicamente avviene tra i fratini) ha deciso di trasferirsi in luoghi più sicuri. Non sappiamo se li rivedremo, ma quel che è certo è che per due mesi sette volontari non li hanno lasciati soli un istante.

Pulcino fortunato, perché il nido, con sole due uova, ha superato la terribile mareggiata del 9 aprile, che invece è stata fatale al nido poco distante posto tra il Bagno Luisa ed il Polka ed a quello deposto a Lido di Classe nella Riserva di Foce Bevano. Dopo pochi giorni la famiglia si è trasferita sull’unica grande duna superstite e non contaminata dalle opere degli uomini dei Lidi Nord, la Riserva Naturale dello Stato “Duna di Porto Corsini”, come già successo per altri due pulli poi involatisi lo scorso anno. Un luogo naturale, ricco di biodiversità e nascondiglio ideale tra la vegetazione spontanea, dove trovare gli insetti di cui cibarsi, salvo le puntate in battigia all’alba e al tramonto.

Al momento sulla costa ravennate non vi sono altri nidi, anche se si spera in deposizioni tardive, dicono gli ambientalisti. Questi i numeri: 30-40 coppie nidificanti in tutta la costa emiliano-romagnola (circa un decimo di quelle presenti negli anni ’80). Di cinque nidi per un totale di undici uova, tra la foce del Bevano/Lido Dante/Lido di Classe e la foce del Lamone, il pullo della duna di Porto Corsini è l’unico sopravvissuto.

Foto di Willy Maurizio Cazzanti