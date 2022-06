Aido Bassa Romagna porta a Massa Lombarda il suo progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi

L’Aido Bassa Romagna lancia due nuove iniziative per avvicinare la cittadinanza ai temi della donazione. Lunedì 6 giugno al Centro culturale Venturini di Massa Lombarda si aprirà la mostra “La farfalla senza ali”, che raccoglie le illustrazioni realizzate da Greta Xella, ispirate ai testi dell’omonimo libro scritto appositamente per Aido da Renato Gadda, scrittore ferrarese residente a Lavezzola.

All’interno della mostra è previsto per sabato 11 giugno alle 10.30 nel giardino della biblioteca uno spettacolo con musica, per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’associazione Entelechia.

“Con questa favola di amicizia e di amore, adatta anche al pubblico dei grandi, si toccano temi importanti come quello della donazione – sottolinea Claudia Montanari, presidente di Aido Bassa Romagna – e si arriva al cuore dei bambini che tanto hanno da insegnarci. Questo spettacolo sarà solo l’inizio di un tour di sensibilizzazione alla donazione di organi che toccherà diversi teatri della Bassa Romagna ma ci sono arrivate già richieste anche da altri Comuni al di fuori del nostro territorio e da altre province”. All’interno della mostra saranno esposti anche i disegni dei piccoli studenti delle due quarte dell’Istituto comprensivo Francesco d’Este di Bagnara. Loro, insieme agli studenti delle due quinte, sono stati i primi ad assistere nell’aprile scorso alla rappresentazione teatrale del libro, messa in scena da Entelechia.

La Vicesindaco di Massa Lombarda, con delega all’istruzione, Carolina Ghiselli ha commentato: “Un meraviglioso riadattamento scenico del libro che tocca temi così sensibili. Avvicinarsi ai bambini con questi argomenti non è mai semplice, ma sicuramente l’animazione della lettura aiuta piccoli, ma anche grandi, a comprendere meglio il mondo della donazione degli organi. Siamo grati e onorati di ospitare nel giardino del Centro Culturale Venturini AIDO Bassa Romagna, sempre attenta e disponibile nel veicolare questi temi.”

Anche l’assessore alla Cultura Elisa Fiori si è espressa in merito: “Raccontare di argomenti tanto delicati come la donazione di organi non è mai facile, ancora di più, quando ci si rivolge ai bambini. Con il suo libro illustrato, di cui si potranno ammirare le tavole esposte fino al 18 giugno, Renato Gadda, riesce ad affrontare in maniera delicata e mai banale questo tema riuscendo a coinvolgere grandi e piccini.”

La mostra si potrà visitare fino al 18 giugno tutte le mattine da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30.