Faenza: lavori rete del gas, modifiche viabilità in piazza Bologna

Per lavori di estensione della rete gas a Faenza sono previste modifiche alla viabilità, dal 9 al 24 giugno.

LE MODIFICHE

In piazza Bologna, nel tratto compreso tra via Sant’Umiltà e il civico 13, senso unico di marcia con direzione Bologna – Forlì e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli