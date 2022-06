Festeggiato il terzo anniversario della Comunità alloggio per anziani “Via Fermini” a Lugo

Venerdì 3 giugno è stato festeggiato il terzo anniversario della Comunità alloggio “Via Fermini” di Lugo. Erano presenti assieme agli ospiti e agli operatori l’amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, il direttore Monica Tagliavini, la coordinatrice dell’animazione Fosca Figna e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti.

La Comunità alloggio di via Fermini 4 è una struttura destinata all’accoglienza di persone anziane parzialmente autosufficienti. Ha una capienza di 12 posti letto e dispone di camere da 1 o 2 posti, con bagno riservato, spazi comuni per le attività ricreative e ampie aree verdi nell’attiguo parco della Cra Sassoli. Garantisce l’assistenza giornaliera da parte degli operatori socio-sanitari presenti in struttura e può contare sui servizi specialistici (sanitari, fisioterapici, medici) della struttura Sassoli.

La retta giornaliera, comprensiva di tutte le prestazioni, ammonta a 66,49 euro.

Frutto di un investimento di un milione e 200mila euro da parte dell’Asp, più un contributo di 18mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per gli arredi, il servizio è stato inaugurato nel 2019 per dare appunto risposta a una fascia intermedia di utenza che per gravità non riesce a entrare in graduatoria per il servizio di Casa Protetta ma che si trova nelle condizioni di non potere continuare a gestire la quotidianità all’interno della propria abitazione.

Tipologia di servizio al momento pressoché unica nel territorio della Bassa Romagna, dà la possibilità agli ospiti di usufruire di tutti i servizi dell’adiacente Cra Sassoli oppure mantenere del tutto la propria autonomia all’interno della struttura.

L’edificio che ospita la Comunità alloggio, sorto al posto di una struttura fatiscente completamente demolita, è particolarmente avanzato in materia di prestazioni strutturali, energetiche e di dotazioni impiantistiche.

Informazioni: www.aspbassaromagna.it/servizi/comunita-alloggio-via-fermini/ 0545 212280

coordinatoresassoli@aspbassaromagna.it