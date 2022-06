Prima gara nazionale di sport acquatici per cani in provincia di Ravenna. Due giornate al centro cinofilo Korabilandia

Sabato 11 e domenica 12 giugno al centro cinofilo Korabilandia nella cornice di Korabilandia Splash, in via Fossa 37 Ravenna (località Casemurate), si disputerà una gara nazionale di Swim Dog Sport, ovvero sport acquatici per cani.

Per la prima volta in provincia di Ravenna avremo una gara di sport acquatici Csen valida per il campionato nazionale. I cani si cimenteranno insieme al loro conduttore in dei percorsi in acqua stabiliti dal Giudice Valentina Tangerini.

A seconda della categoria di gara i binomi dovranno affrontare degli ostacoli composti da passaggi all’interno di una porta formata da due boe, virate a fianco o intorno a delle boe , passaggi sotto dei tunnel o lo svolgimento di uno slalom per un minimo di 12 ad un massimo di 18 ostacoli. (Freestyle vince chi ci mette meno tempo e lo esegue senza penalità; speedwater non va a tempo ma vengono dati dei punti al passaggio di ogni ostacolo ma abbiamo il riporto di un oggetto)

L’evento è aperto a tutti i binomi iscritti al circuito Csen che hanno avuto modo di cimentarsi in questo sport che risulta essere molto divertente, impegnativo sia per il conduttore che per il cane ma che aiuta a creare una perfetta sintonia del binomio.

Korabilandia è un luogo immerso nella campagna fondato da Jessica Cimminnisi seguendo l’etica e il pensiero di Paolo Villani contraddistinto dal motto “amore, pazienza e fare un passo indietro”. Il team di istruttori di Korabilandia è ben preparato per seguire cani di tutte le età, dai cuccioli con i percorsi di educazione di base e le puppy class, i cani adulti per i recuperi comportamentali agli sport cinofili come agility, hoopers, detection. In collaborazione alle Unità cinofile di Forlì formiamo cani da ricerca persone disperse in superficie e macerie abilitate a livello nazionale e all’interno della protezione civile.