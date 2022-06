Bagnacavallo. Podere Pantaleone: il 12 giugno data supplementare per “Natura nella notte”

Visto l’elevato numero di richieste, è stata aggiunta una data supplementare per le visite guidate di “Natura nella notte” al Podere Pantaleone di Bagnacavallo. La data aggiuntiva è quella di domenica 12 giugno, con appuntamento alle 21 e prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna oppure il Podere Pantaleone.

Durante “Natura nella Notte” si osserverà il magnifico e splendido volo di migliaia di lucciole, che con il loro lampeggiare continuo fanno risplendere il bosco. Si sveleranno i segreti della vita e del particolare alfabeto luminoso delle lucciole. Non mancheranno i particolari richiami degli assioli e dei gufi, gli squittii dei ghiri sugli alberi e in lontananza lo strano guaito della volpe. Inaspettato per molti sarà l’incontro nel bosco della non comune rana agile, o saltaprati, che con i suoi potenti e lunghi balzi si fa udire di tanto in tanto mentre si sposta tra le erbe e le foglie a terra.

L’appuntamento di domenica 12 chiuderà l’edizione 2022 di “Natura nella notte”. Il Podere Pantaleone si trova lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Ingresso gratuito.

Informazioni e prenotazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898)

Podere Pantaleone (347 4585280)

www.poderepantaleone.it

turismo@unione.labassaromagna.it

info@poderepantaleone.it