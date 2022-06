Ausl Romagna. Dopo 7 settimane di calo, aumentano le nuove positività

Nella settimana dal 6 al 12 giugno sono stati eseguiti 16.549 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.322 nuovi casi positivi (20.1%). Dopo 7 settimane di calo, questa settimana si registra un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+ 1006) che percentuali.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID in calo rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 98 pazienti, tra questi 5 sono ricoverati in terapia intensiva, come la scorsa settimana.

Complessivamente sono stati sospesi 140 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 13 giugno 905.238 con prima dose, 869.704 con seconda dose, 602.437 con terza dose e 28.864 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 110.900 dosi somministrate dai MMG.)

Bollettino COVID 6 – 12 giugno

Dettaglio comuni 6 – 12 giugno