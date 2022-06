Progetto per decarbonizzazione a Ravenna: accordo fra importanti aziende del territorio. Parco Eolico: via libera dalla conferenza dei servizi

Domani, giovedì 16 giugno, nell’ambito del processo di avvicinamento a OMC2023 (la OMC Med Energy Conference&Exhibition che si tiene a Ravenna ogni 2 anni) è prevista la firma di un importante accordo tra alcune delle maggiori aziende presenti nei distretti industriali di Ravenna e Ferrara – Cabot, Herambiente, Versalis (Gruppo Eni), Marcegaglia, Polynt, Yara VP Italia ed Eni e Snam nella veste di partner tecnici – per un progetto di decarbonizzazione. La firma avverrà nell’ambito dell’iniziativa “Decarbonizzare i settori hard-to-abate. Il progetto a Ravenna. Il ruolo della CCS nella transizione energetica” in programma domani dalle 9.30 al Grand Hotel Mattei di Ravenna.

“Per la prima volta in Italia – commenta Monica Spada, presidente di OMC Med Energy – diverse industrie decidono di condividere un progetto legato alla transizione energetica e con orgoglio ospitiamo la firma di questa intesa perché rispecchia appieno i valori che portiamo avanti con OMC Med Energy che sono quelli della condivisione e dell’impiego di risorse diversificate per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione”.

Conclusioni di Monica Spada, Chair OMC MED Energy Conference 2023 a metà pomeriggio.

Sempre sul fronte dell’energia c’è una buona notizia sul versante Parco Eolico in Mare di Agnes in cui sono partner la ravennate Qint’x e Saipem. Infatti, il progetto ha avuto un sostanziale via libera da parte della conferenza dei servizi, con il sì espresso da tutti gli stakeholder ed enti di tutela e di valutazione ambientale. Tutti negli ultimi tempi hanno chiesto e detto di voler accelerare su questo progetto – dal Sindaco di Ravenna alla Regione Emilia-Romagna per arrivare al Ministro Cingolani – ed ora un’accelerazione sembra sia stata effettivamente impressa per l’installazione delle 75 turbine in Adriatico in due grandi insediamenti che potrebbero soddisfare il bisogno energetico di tutti gli abitanti della Romagna.

Saranno 25 nel parco a sud di Ravenna, 50 in quello a nord. Una teoria di grandi pale alte 170 metri e con un rotore del diametro di 260 metri, posizionate a oltre 20 km dalla costa, in acque internazionali. Il progetto da quasi 2 miliardi di investimento è nato a Ravenna nella pancia della QINT’X di Alberto Bernabini, che poi l’ha fatto diventare una start up nel 2019. Nel 2020 il coinvolgimento di Saipem e nel 2021 ecco i primi finanziamenti pubblici.

Ma il momento cruciale arriva adesso con i soldi del PNRR e l’accelerazione “obbligata” sulle fonti rinnovabili. Da qui alla fine dell’anno dovrebbero essere completati i documenti necessari per la valutazione di impatto ambientale, propedeutici alla procedura autorizzativa nella primavera 2023. Ma tutto dovrà filare via liscio. E in mezzo ci sono pure le turbolenze politiche di questa stagione incerta, che precede le elezioni politiche previste proprio nei primi mesi del nuovo anno.