Paola, giovane attivista di Ravenna, esorta i leader del G7 a continuare a investire nella salute globale 

Paola Plaku, attivista locale di Ravenna, è stata selezionata tra centinaia di candidati per diventare Giovane Ambasciatrice per l’organizzazione contro la povertà The ONE Campaign, co-fondata da Bono degli U2.

Paola Plaku si unirà a 300 giovani attivisti in Europa per un roadshow di due mesi attraverso le città europee per evidenziare l’impatto delle crisi convergenti di oggi: Covid, conflitti e clima. Questi attivisti mirano “a catturare l’attenzione dei politici, in particolare di quelli che si riuniranno al vertice del G7 a giugno, per esortarli a mantenere la salute globale in cima alle loro agende”.

Per dare il via alla campagna GenerAction, Paola ha incontrato i membri del Parlamento europeo per sottolineare “l’importanza di finanziare la lotta contro le malattie prevenibili. Nelle settimane successive porterà la campagna nelle strade, interagendo con i frequentatori di festival e con il pubblico di diverse città belghe, oltre a partecipare alle Giornate europee dello sviluppo – un evento importante nel calendario della comunità dello sviluppo, organizzato dalla Commissione europea. L’obiettivo è mobilitare il pubblico per fare pressione sui leader mondiali affinché agiscano con urgenza e riscrivano le regole della salute globale, in modo da poter affrontare malattie mortali, dal COVID all’HIV/AIDS, dalla tubercolosi alla malaria, e ricostruire l’economia globale in modo che funzioni per tutti, ovunque”.

Paola, 24 anni, ha detto: “Sembra che ogni giorno, accendendo il telegiornale o scorrendo i social media, emerga una nuova crisi con conseguenze mortali. Come giovani attivisti e attiviste ci stiamo unendo a ONE per ricordare ai leader che hanno il potere di cambiare questa situazione e ai cittadini che abbiamo il potere di ritenere la nostra leadership politica responsabile delle proprie azioni o inazioni. Ci rifiutiamo di lasciarci abbattere dalle crisi odierne: possiamo risolvere la situazione e ricostruire il nostro mondo in meglio, per tutti e tutte. Abbiamo ancora tempo, i leader possono ancora rispettare gli impegni presi per rilanciare l’economia, investire nella salute globale e mantenere gli impegni presi sul clima. Questo è un momento che definirà la nostra generazione, è ora di agire”.

Emily Wigens, Direttrice UE di The ONE Camapign, ha dichiarato: “L’unico antidoto alla crisi è l’azione. In un momento di grande incertezza, l’ambizione e la mobilitazione dei nostri giovani attivisti dovrebbero servire da esempio ai leader del prossimo Vertice del G7″. Nel 2020, a causa della COVID-19, novantasette milioni di persone cadranno in condizioni di estrema povertà. Oltre 800 milioni di persone hanno dovuto affrontare la scarsità di cibo il mese scorso. Non abbiamo il lusso del tempo. I leader del G7 hanno la piattaforma e il potere decisionale per affrontare le crisi convergenti di COVID, conflitti e clima. È giunto il momento di fare la storia, o di essere consegnati ad essa”.

Informazioni su ONE

ONE è un movimento globale che si batte per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili entro il 2030, affinché tutti, ovunque, possano condurre una vita dignitosa e ricca di opportunità. Siamo apartitici e facciamo pressione sui governi affinché facciano di più per combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, in particolare in Africa, e mettiamo i cittadini in condizione di chiedere conto ai loro governi.

Informazioni sugli Ambasciatori dei Giovani ONE

I Giovani Ambasciatorii di ONE fanno parte del programma di Attivisti Globali di ONE. Gli attivisti globali di ONE sono un gruppo di oltre 1.000 volontari dinamici, appassionati di sviluppo sostenibile, che si battono per ottenere politiche migliori, finanziamenti più consistenti e un maggiore impegno su questioni che contribuiscono a sradicare la povertà. I nostri attivisti globali sono selezionati attraverso un processo di candidatura competitivo e sono un mix di giovani professionisti dinamici, leader locali e membri di altre reti di attivisti locali e globali. Mentre i nostri programmi per attivisti in Europa, Africa e Nord America sono accomunati da uno stesso scopo e da una stessa tattica, ogni singolo programma per attivisti è adattato alle esigenze, alle opportunità e al clima politico locali, per cui non esistono due programmi identici.