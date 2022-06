Massimo Fico (Comitato Lidi Nord) protesta e chiede di sospendere la raccolta differenziata

Massimo Fico, esponente di Lista per Ravenna nonché Presidente del Comitato Lidi Nord ha scritto al Sindaco e al Prefetto per protestare contro il servizio di raccolta differenziata “mancato” nei Lidi Nord. “Spettabili Autorità, ancora una volta nell’imminente fine settimana, nei Lidi Nord ravennati non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, non solo legati alla raccolta differenziata, ma anche lo svuotamento dei cassonetti non è stata effettuata. – scrive Massimo Fico nella lettera come Presidente del Comitato – Non riteniamo più giustificabile questa situazione e chiediamo l’invio immediato di personale e mezzi per risolvere questa situazione che rischia di diventare “da terzo mondo”. Non capiamo inoltre perché sia stato deliberato l’aumento della Tari a fronte di un palese disservizio che è cronico e da noi più volte denunciato… Ci pare che in questo momento questo si possa considerare un palese fallimento. Rinnoviamo la nostra richiesta di sospendere l’avvio della raccolta differenziata subito dopo la stagione turistica e nel frattempo chiediamo che sia ripristinato un servizio che non possiamo certo definire decente.”