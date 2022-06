Cervia. Alla Darsena del Sale l’innovativo progetto Biosphera Genesis, vincitore del prestigioso “Energy Globe Award”

E’ installato da un paio di giorni, nel bacino della Darsena del Sale di Cervia, “Biosphera Genesis”: un innovativo progetto di architettura sostenibile e rigenerativa ideato da Mirko Taglietti e promosso da Aktivhaus in collaborazione con numerosi enti, università e aziende.

Il progetto – che si è aggiudicato il prestigioso “Energy Globe Award” sulla sostenibilità – nasce con l’obiettivo di unire le conoscenze dell’architettura a quelle della medicina e della biofilia, in modo da creare nuclei abitativi capaci di rispondere alle esigenze psichiche e fisiologiche di chi ci abita.

Un vero e proprio esempio di edilizia rigenerativa, in cui ogni elemento si integra per generare nell’uomo il benessere vitale di cui ha bisogno, partendo dalle sue percezioni sensoriali ed emotive. L’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, che patrocina l’installazione cervese, organizza per lunedì 20 e martedì 21 una serie di visite guidate per architetti e professionisti all’interno della struttura, in collaborazione con Artigiana Plast.

I moduli abitativi ecosostenibili, itineranti e totalmente autosufficienti, sono realizzati con materiali e tecnologie che consentono di rispettare il legame biofilico Uomo-Natura, per ottenere degli ambienti in grado di influenzare positivamente i cinque sensi. Ambienti che garantiscono comfort termico, luce rigenerante e luce naturale, percezione olfattiva e qualità dell’aria, comfort acustico e percezione neurologica.

“La visita a Biosphera Genesis – sottolineano dall’Ordine degli Architetti – è un’opportunità per conoscere da vicino quali sono le tecnologie da utilizzare per ridurre l’impatto ambientale dei processi costruttivi e le possibilità di utilizzo di questi nuclei abitativi anche nelle strutture ricettive e di accoglienza, uffici e ospedali”. Per informazioni rivolgersi all’Ordine degli Architetti, tel. 0544 32308, mail comunicazione@architettiravenna.it