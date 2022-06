Faenza. Lavori alla rete gas, modifiche alla viabilità

Per interventi sulla rete gas sono previste alcune modifiche alla viabilità nel comune di Faenza.

Da lunedì 20 giugno a venerdì 8 luglio, in via Sant’Umiltà nel tratto compreso tra via F.lli Rosselli e piazza Bologna, senso unico di marcia con direzione di marcia da via Rosselli verso via Fornarina;

in piazza Bologna, senso unico di marcia con direzione Forlì – Bologna e obbligo di svolta a destra in via Sant’Umiltà.

Da giovedì 23 a giovedì 30 giugno, all’incrocio tra le vie Cova e Testi, divieto di transito per i mezzi che circolano con direzione di marcia Ravenna- Firenze. Nel tratto di via Cova compreso tra via Gobetti e via Testi, senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna, da via Gobetti verso via Testi.